6 maggio 2015 Austria, scontro tra treni: morto un macchinista, due feriti gravissimi L'incidente è avvenuto su una linea locale poco lontano dalla città di Graz. Alcuni passeggeri sono rimasti intrappolati nelle carrozze

13:45 - E' di almeno un morto e numerosi feriti il bilancio di un incidente ferroviario nei pressi di Graz, in Austria, dove due treni si sono scontrati su una linea locale. L'incidente si è verificato intorno alle 10.20 in un bosco che si trova circa cento metri dopo la stazione di Waldstein bei Uebelbach. Secondo le autorità la vittima sarebbe il macchinista di uno dei due convogli, mentre alcuni passeggeri sono intrappolati nei due treni.

Media: "Per ora almeno 9 feriti, alcuni gravi" - Sarebbero almeno nove al momento le persone rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave, nello scontro fra i due treni avvenuto in Austria, a Waldstein bei Uebelbach. Si tratta del primo bilancio riferito dal portale online "oe24". Nell'incidente ha perso la vita il macchinista di uno dei due convogli.



Due feriti in pericolo di vita - Due elicotteri hanno portato via uno dei due macchinisti, in gravi condizioni, e una donna di 60 anni, ritenuta in pericolo di vita per le ferite riportate nello scontro fra treni.



"Non rispettato l'alt" - Vi sarebbe un errore umano dietro l'incidente ferroviario di Graz. "Non è stato rispettato l'alt", afferma il portavoce delle ferrovie dell'Austria fornendo quello che potrebbe essere l'elemento cruciale dello scontro frontale.