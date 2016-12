Austria, schianto aereo in air-show

Ancora morte in un altro air-show. Questa volta il tragico incidente è avvenuto nel sud dell'Austria, dove ha perso la vita il pilota che era alla guida del velivolo. Lo schianto è avvenuto vicino alla città di Freisach, nella provincia meridionale della Carinzia. Secondo fonti di polizia il pilota, morto in seguito allo schianto, avrebbe perso il controllo dell'aereo durante una manovra. Non ci sono altre vittime.