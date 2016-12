Austria: Schengen sta per saltare

Schengen "sta per saltare". Lo ha detto il ministro dell'Interno austriaco, Johanna Mikl-Leitner, ad Amsterdam. "Ciascuno è consapevole che la sua esistenza è in bilico, e che deve succedere qualcosa velocemente", ha affermato. Durante l'incontro alcuni Stati hanno poi invitato "la Commissione Ue a preparare le procedure per l'attivazione dell'articolo 26 nell'ambito del codice Schengen", per estendere i controlli alle frontiere fino a due anni.