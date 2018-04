Austria, media: Vienna congela il doppio passaporto per sudtirolesi

Vienna congela il tema del doppio passaporto per i sudtirolesi in vista delle elezioni provinciali in Alto Adige in autunno. E' quanto annuncia il quotidiano Tiroler Tageszeitung. Intanto continua lo "studio di fattibilità" della proposta che prevede la doppia cittadinanza italo-austriaca per i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina. Al vaglio anche gli eventuali diritti e doveri dei neo cittadini austriaci. Resta il parere negativo di Roma.