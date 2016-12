Austria, mail anonima annuncia attentati: controlli a Vienna

Allarme attentati anche in Austria, dove una mail anonima ha annunciato una serie di attacchi a Vienna, in Stiria e Bassa Austria. Dopo il messaggio sono stati messi sotto controllo, ma non evacuati, l'aeroporto e la stazione centrale di Vienna. L'esito delle verifiche è stato negativo, ha fatto sapere il ministero dell'Interno. Secondo gli inquirenti il documento, con mittente nascosto, è stato inviato da ambienti jihadisti.