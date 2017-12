Austria, leader estrema destra: nessun referendum su uscita dall'Ue

In Austria non si terrà alcun referendum sulla permanenza del Paese nell'Unione europea. Lo ha dichiarato il leader del partito di estrema destra Fpoe, Heinz-Christian Strache, che sarà vicecancelliere nel futuro governo che nascerà in coalizione con il partito popolare (Ovp) di Sebastian Kurz, futuro cancelliere. "Contribuiremo come partner attivo e affidabile all'ulteriore sviluppo dell'Ue", ha aggiunto.