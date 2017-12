Austria: l'ultradestra conquista i ministeri chiave di Esteri, Interni e Difesa

Secondo le anticipazioni, Herbert Kickl andrà agli Interni, Mario Kunasek alla Difesa e Karin Kneissl agli Esteri. Il leader del Fpoe, Heinz-Christian Strache, come previsto sarà vicecancelliere.



La squadra di governo al completo - In tutto sedici persone faranno parte della squadra di governo di Sebastian Kurz. Oltre al cancelliere, sette ministri e una sottosegretaria del partito popolare e sei ministri e un sottosegretario degli alleati del Fpoe. Il ministro per la Cancelleria, l'Ue, i Media l'Arte e la Cultura è Gernot Bluemel; alle Finanze, Hartwig Loeger; all'Economia, Margarete Schramboeck; Istruzione e Università e Asili infantili vanno a Heinz Fassmann; Donne e Famiglia a Juliane Bogner-Strauss; Giustizia e Riforme statali a Josef Moser; Agricoltura e Ambiente a Elisabeth Koestinger; sottosegretaria agli Interni è invece Karoline Edtstadler.



"Impegnati per una Ue forte" - Il nuovo governo austriaco di popolari e nazionalisti ha sottolineato il suo impegno con l'Ue e altre organizzazioni internazionali. "Solo in un'Europa forte ci può essere un'Austria altrettanto forte, dove saremo in grado di sfruttare le opportunità del 21esimo secolo", si legge nell'intesa sottoscritta da due partiti della coalizione nero-blu.



Strache: "Nessun referendum sull'uscita dall'Ue" - Il futuro vicecancelliere Strache ha dichiarato che in Austria non si terrà alcun referendum sulla permanenza del Paese nell'Unione europea. "Contribuiremo come partner attivo e affidabile all'ulteriore sviluppo dell'Ue", ha aggiunto, ricordando che la linea attuale del Paese sulle sanzioni nei confronti della Russia non cambierà.



Il neo ministro dell'Interno: "Nessuno ha nulla da temere" - "Nessuno avrà nulla da temere" dalla nuova coalizione governativa austriaca. A rassicurare gli animi è il neo ministro dell'Interno di Vienna, Herbert Kickl, il quale ha precisato di sentirsi "ottimista" sulla nuova coalizione governativa.