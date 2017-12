Austria, il neogoverno dei conservatori ci ripensa: il divieto di fumo nei ristoranti sarà ritirato

Sarà la norma del divieto di fumo nei locali pubblici, in arrivo in primavera, la vittima sacrificale nella formazione del nuovo esecutivo in Austria? Lo rivela il quotidiano Der Standard. Il bando alle sigarette nei ristoranti, infatti, è sul tavolo delle trattative per la nuova coalizione di governo tra Oevp (Partito popolare austriaco), fortemente contrario al divieto, e Fpoe (Partito della libertà). Già partita una crociata online anti-tabacco.