Austria, il governo abbatterà la casa natale di Adolf Hitler

Sarà abbattuta la casa in cui nel 1889 nacque Adolf Hitler: l'abitazione si trova in Austria, a Braunau am Inn, nel nord del Paese. E la decisione di buttarla giù è stata presa dal governo di Vienna, che intende sostituirla con un nuovo edificio. L'esecutivo aveva già provveduto a espropriare la dimora per fermare i pellegrinaggi dei neonazisti che ogni anno si ripetono in occasione dell'anniversario della nascita del Fuhrer.