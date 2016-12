Austria, il candidato di destra Hofer: "I controlli al Brennero sono inevitabili"

"I controlli al Brennero sono inevitabili, non mi fanno di certo piacere, ma non abbiamo altra scelta". Lo ha detto Norbert Hofer, leader dalla destra Fpo e vincitore del primo turno alle presidenziali austriache. "I confini esterni di Schengen vanno messi in sicurezza - ha aggiunto -, in questo modo potrebbero essere sospesi i provvedimenti temporanei. Solo il 20% degli arrivi in Austria sono veri profughi che inoltre hanno attraversato Paesi sicuri".