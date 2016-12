Non era mai accaduto prima d'ora nella storia del Paese, che nessuno degli esponenti dei due partiti "tradizionali" - i popolari e i socialdemcoratici - non superasse il primo turno. I cittadini hanno scelto due candidati provenienti da partiti fuori dall'establishment dando così un taglio netto con la vecchia classe governante.



In questa lunghissima campagna elettorale durata praticamente sei mesi, i due candidati si sono affrontati in diversi duelli televisivi, l'ultimo dei quali con numerosi colpi bassi. I temi più dibattuti sono stati immigrazione, pena di morte, integrazione europea, lotta al terrorismo su cui Hofer e Van der Bellen hanno idee diametralmente opposte. Alla vigilia del voto, ormai, il leader nazionalista è in testa di un soffio ma la percentuale che li distanzia è sempre inferiore al margine di errore dichiarato dai sondaggisti. Come per il precedente ballottaggio si prevede che il voto delle urne darà un vantaggio a Hofer con la probabilità di ribaltamento dal voto per posta a favore di Van der Bellen. Quel che è certo è che anche questa volta sarà dura battaglia fino all'ultima scheda.



Le ragioni della crescita dell'estrema destra sono numerose. Innazitutto, il Partito della Libertà, come ha fatto Marine Le Pen in Francia, ha realizzato un profondo mutamento d'immagine del partito, consolidato con l'appoggio al governo dei popolari nei primi anni 2000 e persino con un'alleanza a livello regionale coi socialdemocratici. Tuttavia, sono tornate alla luce le vecchie ombre sul suo controverso passato neonazista quando un'anziana donna sopravvissuta ad Auschwitz, ha rilasciato una dichiarazione, nei giorni scorsi, mettendo in allerta i cittadini sull'ascesca del candidato nazionalista.