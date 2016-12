Austria-Germania aprono ai migranti

Austria e Germania permetteranno l'ingresso nel loro territorio ai migranti e i rifugiati presenti in Ungheria. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Werner Faymann. "Dopo un colloquio con il premier ungherese Orban e in coordinamento con la cancelliera tedesca Merkel", Faymann ha detto che "a causa della situazione al confine ungherese, Austria e Germania acconsentono in questo caso a un proseguimento nei loro Paesi del viaggio dei rifugiati".