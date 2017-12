Austria: "Costringere ad accettare i migranti non aiuta l'Ue"

"Costringere i Paesi ad accogliere i rifugiati non aiuterà l'Europa". Lo ha affermato il neocancelliere austriaco, Sebastian Kurz, alla guida di una coalizione di destra e ultradestra, opponendosi alle quote Ue per la ripartizione del migranti. "Se continuiamo così divideremo l'Unione europea e gli Stati membri decideranno ognuno per conto proprio quante persone accogliere", ha aggiunto.