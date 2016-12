Austria, chiude centro profughi

Il maggiore centro profughi austriaco, Traiskirchen, in Bassa Austria, chiude per sovraffollamento e "drammatiche" condizioni igieniche. Lo ha annunciato il governatore del Land, Erwin Proell. La misura è stata decisa dopo un'ispezione sanitaria che ha denunciato gravi carenze ed entrerà in vigore mercoledì prossimo. Il governo federale ha annunciato una nuova legge che consente l'apertura di centri accoglienza autonomamente dalle regioni.