Austria al voto, sfida tra nazionalista Hofer e verde Van der Bellen

Europa col fiato sospeso non solo per il referendum in Italia ma anche per il replay di oggi del ballottaggio delle presidenziali in Austria , dopo l'annullamento del voto di maggio . La sfida è di nuovo tra il verde Van der Bellen e il nazionalista Hofer , che promette di mantenere Vienna nell'Ue ma respinge "il governo di Bruxelles".

Annullato il voto del primo ballottaggio per irregolarità - I sondaggi della vigilia prevedono un testa tra il candidato del partito nazionalista e populista Fpoe e l'esponente dei Verdi, che da indipendente aveva vinto di strettissima misura (31mila voti, lo 0,7%) il ballottaggio del 22 maggio, poi annullato in luglio per irregolarità nello scrutinio dei voti per posta.



Intorno alle 19.30 i primi dati ufficiosi - I seggi hanno aperture e chiusure molto diversificate, a seconda delle circoscrizioni elettorali, ma comunque comprese tra le 7 e le 17. I primi risultati sono attesi circa un'ora dopo la chiusura delle urne, con dati finali ufficiosi previsti verso le 19.30. In caso di testa a testa molto serrato, per un annuncio del vincitore si dovrà attendere lo spoglio dei voti per posta del giorno dopo.