Austria al voto, favorito il 31enne leader dei popolari Sebastian Kurz

Austria al voto per le elezioni politiche anticipate. Decisamente in testa nei sondaggi c'è il popolare Sebastian Kurz, di 31 anni, che con una campagna elettorale incentrata sull'immigrazione ha finito per far virare a destra il suo partito. In caso di vittoria dovrà comunque aprirsi ad una alleanza di governo con i rivali della destra oltranzista di Heinz Christian Strache alla luce del deterioramento della Grosse Koalition, al potere da 10 anni.