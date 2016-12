Austria, 36 pellegrini italiani diretti in Polonia feriti in uno scontro tra bus e Tir

Partiti da Gorizia, erano diretti in Polonia - I pellegrini erano diretti in Polonia ed erano partiti all'alba in pullman da Gorizia. A bordo, persone giunte anche da Udine e da Cividale. Il bus ha raggiunto l'Austria attraversando la Slovenia, poi si è immesso sulla A2, in un tratto dove poco prima si era verificato un altro incidente stradale. La dinamica della collisione è ancora in corso di accertamento, ma dai rilievi effettuati e dalle testimonianze raccolte, risulterebbe che il bus con a bordo i pellegrini italiani avrebbe tamponato un Tir carico di asciugamani di carta che era fermo a causa di un'avaria.



Testimoni: "Scene da film horror" - In seguito all'incidente, l'autostrada è rimasta bloccata per cinque ore nella zona, in direzione Vienna. Alcuni testimoni hanno parlato di scene da film horror con la guida del gruppo che nell'urto sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo e tre persone rimaste intrappolate nell'autobus. Soltanto l'intervento dei vigili del fuoco è riuscito a liberarle. Altre tre persone che avevano subito lesioni abbastanza leggere sono state medicate sul posto da una squadra di soccorsi specializzata.



Sono intervenute 24 ambulanze - I feriti hanno una età compresa tra i 40 e i 50 anni. Per soccorrere adeguatamente l'alto numero di feriti sono intervenute 24 ambulanze e un elicottero che ha trasportato i due più gravi a Vienna, negli ospedali Wiener Neustadt e UKH Meidling.



I primi soccorritori - Tra i primi soccorritori a giungere sul posto c'è stato un poliziotto della Stiria, praticamente testimone oculare dell'impatto. L'uomo era in viaggio per motivi personali quando ha visto l'urto ed è subito intervenuto. Con lui sono intervenute anche altre due persone che viaggiavano nei paraggi.