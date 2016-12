Australia Vs Siria, Amnesty mette a confronto la vita di due ragazze

Non lascia indifferenti la nuova campagna lanciata dalla sezione australiana di Amnesty International. In un video, lo schermo diviso in due parti racconta l'inizio della giornata di due ragazze come tante, probabilmente coetanee. Divise solo dalla geografia. Una abita in Australia e il suo risveglio è turbato solo dalla mancanza di latte per la colazione. L'altra è una giovane siriana. E dal filmato emerge tutta la sofferenza e le preoccupazioni con cui da anni le famiglie siriane sono costrette a convivere.