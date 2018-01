Australia, vittima di bullismo online: suicida la 14enne star della pubblicità Ammy "Dolly" Everett

Australia sotto shock per il suicidio della 14enne Ammy "Dolly" Everett, vittima del bullismo online. La ragazzina era diventata famosa in tutto il Paese per aver prestato il volto, alcuni anni fa, a una campagna pubblicitaria di un'azienda produttrice di cappelli tipici. A rivelare i motivi del gesto, compiuto il 3 gennaio, è stato il padre di Dolly, Tick Everett. "Voi che l'avete tormentata, venite ai funerali per rendervi conto di cosa avete combinato", ha scritto su Facebook.