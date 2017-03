Australia, turista britannica tenuta prigioniera e stuprata per due mesi

Una turista britannica è stata rapita e ripetutamente stuprata per un periodo di otto settimane, mentre veniva tenuta prigioniera in un fuoristrada in viaggio lungo le strade dell'Australia. La drammatica vicenda ha avuto come protagonista una 22enne, liberata domenica pomeriggio dalla polizia durante un controllo stradale di routine nella cittadina di Mitchell, a 600 km da Brisbane, nel Queensland.