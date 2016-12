Australia, trafficante d'armi tradito da un orsacchiotto gigante di peluche

Pensava di farla franca nascondendo pistole e soldi in un peluche gigante, ma il suo nascondiglio improvvisato è stato scoperto. La polizia di Sydney, grazie anche al fiuto di un cane, ha incastrato il 23enne, sospetto trafficante di armi, che nel suo appartamento nel Sutherland aveva scelto un gigantesco teddy bear come "cassaforte".

Durante un'indagine sull'importazione illecita di armi dall'Europa all'Australia, gli agenti hanno perquisito la casa: hanno cercato dappertutto, poi, insospettiti dalla presenza di un peluche gigante in bella mostra in salotto, accanto al mobile tv, lo hanno "perquisito" e hanno scovato la refurtiva. "Dentro il peluche c'erano due pistole, - ha raccontato un agente - parecchi soldi e quaderni e penne, usati per mascherare il tutto". L'uomo è stato arrestato.