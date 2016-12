Australia, surfista azzannato da uno squalo: salvo grazie al pronto intervento degli amici

Brett Connellan, un surfista professionista di 22 anni, è stato azzannato da uno squalo, in Australia, ed è ricoverato in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto presso la spiaggia di Bombo, a sud di Sydney. L'uomo si è salvato solo grazie ai suoi amici che hanno fermato la perdita di sangue con un laccio emostatico, in attesa dell'eliambulanza. Connellan ha detto di non avere nemmeno visto lo squalo.

Il giovane stava cavalcando le onde a un centinaio di metri dalla riva, non lontano da Kiama, all'ora del tramonto, quando è stato raggiunto dallo squalo. Un altro surfista lo ha aiutato a ritornare sulla spiaggia, dove è stato subito assistito dai colleghi per le profonde ferite a una coscia e a una mano. Si trova ora in un ospedale di Sydney.



"Lo squalo gli ha azzannato la gamba strappandogli via parte del muscolo e arrivando fino alle ossa - ha detto Terry Morrow, dell'ambulanza che lo ha soccorso -. Sarebbe morto dissanguato prima che arrivassimo sul posto se le persone con lui non fossero intervenute immediatamente. I suoi amici gli hanno salvato la vita".