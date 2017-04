Australia, surfista 17enne uccisa da uno squalo sotto gli occhi dei genitori

Una surfista di 17 anni è stata attaccata da uno squalo nelle acque davanti a una popolare spiaggia vicino a Esperance, in Australia, 700 km a sud di Perth. E' successo sotto gli occhi della madre e delle due sorelline. La ragazza è stata portata a riva dal padre, che era in acqua con lei: subito soccorsa dai paramedici e ricoverata in condizioni critiche in ospedale, è morta poco dopo. La spiaggia è stata chiusa.