Australia: spari in un centro di spedizioni, quattro feriti

Degli agenti di polizia hanno aperto il fuoco in un centro di spedizioni di Sydney ferendo quattro persone. Gli agenti erano stati chiamati nel centro situato nella periferia nord di Hornsby dopo la segnalazione della presenza, all'interno, di un uomo armato di coltello. La polizia non ha voluto rivelare l'origine dello scontro nè precisare se il fatto sia in qualche modo legato ad una matrice terroristica.