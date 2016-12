Australia, si apre una voragine in giardino mentre stende i panni: ne esce illesa

Stava stendendo i panni nel giardino dietro casa quando le si è aperto il terreno sotto i piedi ed è scivolata per tre metri in una fossa di tipo carsico piena d'acqua e fango. E' successo a una donna di 45 anni di Melbourne, in Australia, che dopo circa mezz'ora è riuscita ad attrarre l'attenzione dei vicini. Ai pompieri che l'hanno estratta dalla fossa la donna, illesa, ha detto che non toccava il fondo e che ha dovuto nuotare per tenersi a galla.