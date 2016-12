Australia, roulette russa tra amici: 19enne si spara alla testa per gioco

17:30 - Spararsi alla testa per passatempo. La storia, che ha dell'incredibile, ha per protagonista Josh Taylor, un 19enne australiano. Il "gioco", se così si può definire, è la roulette russa: pistola con un solo colpo nel caricatore, vince chi non prende la pallottola. Josh, però, l'ha trovata al primo tentativo e ora, dopo un'operazione d'urgenza, è in gravi condizioni in un ospedale di Sydney.

Secondo quanto riportato dalla polizia australiana, il giovane era seduto in macchina assieme agli amici, fuori da un supermercato di Pit Town, alla periferia di Sydney. "Siamo consapevoli che ha ricevuto la ferita alla testa giocando alla roulette russa con un revolver carico", ha detto l'ispettore Garry Sims. Il colpo ha raggiunto Josh vicino all'orecchio.



"Per piacere, per piacere combatti come hai sempre fatto", ha scritto la madre del ragazzo su Facebook. "Non ci sono parole per spiegare quanto siamo disperati per te". Proprio grazie ai commenti degli amici sui social network la sorella di Josh è venuta a conoscenza della tragedia ed ha allertato i genitori, che si sono subito recati in ospedale.