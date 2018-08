Australia, ritrovati i migranti fuggiti nella foresta: saranno rimpatriati in Vietnam

Sono state tutte ritrovate le 17 persone sbarcate illegalmente in Australia nei giorni scorsi, il primo episodio di questo tipo registrato negli ultimi quattro anni nel Paese, e fuggite attraverso una fitta foresta di mangrovie. Le autorità australiane hanno rintracciato i 15 migranti, tra uomini, donne e bambini, e i due scafisti. Già programmato il rimpatrio dei profughi che, come riportano i media locali, saranno riportati in Vietnam.