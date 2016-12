06:16 - E' un solo uomo armato ad aver preso in ostaggio una ventina di clienti di una cioccolateria Lindt nel pieno centro di Sydney, in Australia. Le autorità ancora non parlano di terrorismo, anche se da una finestra del locale è stata esposta una bandiera islamica. Pochi minuti prima delle 16 (le 6 in Italia) il sequestratore ha rilasciato tre degli ostaggi.