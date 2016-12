Australia, quattro morti al parco divertimenti Dream World: annegati nelle acque di una attrazione

Sono quattro i morti accertati per l' incidente avvenuto al parco divertimenti DreamWorld in Australia . Le persone coinvolte, due donne e due uomini tra i 32 e i 40 anni, si trovano all' attrazione Thunder River Rapids quando la loro zattera si è ribaltata intrappolandoli sott'acqua . Il corso d'acqua artificiale è stato subito drenato ma i soccorsi sono stati inutili. A bordo della navicella c'erano anche altre due persone che sono però riuscite a scappare.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in uno dei più grandi parchi divertimenti australiani. In un comunicato stampa della struttura si legge: "Si sta lavorando il più rapidamente possibile per accertare i fatti a stretto contatto con le autorità di emergenza e di polizia". I testimoni raccontano che i soccorsi hanno cercato immediatamente di aiutare gli intrappolati ma non sono riusciti a salvarli.



La giostra Thunders River Rapids è stata costruita nel 1986: delle zattere circolari con a bordo sei persone affrontano delle rapide artificiali alla velocità di 45km/h, perfino i bambini di due anni possono salire sull'attrazione se accompagnati da un adulto. A DreamsWorld nell'aprile 2016 c'era già stato un incidente: un uomo era scivolato da una attrazione per poi quasi annegare nell'acqua sottostante. Per fortuna allora non c'erano state conseguenze serie.