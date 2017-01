Australia, preparavano attentato a Natale: 7 arresti a Melbourne

Capo della polizia: "Minaccia seria e reale" - Era una minaccia "seria e reale", ha assicurato il capo della polizia, Graham Ashton, spiegando che secondo le informazioni di intelligence "l'attacco sarebbe stato realizzato con esplosivi, coltelli e armi da fuoco". Un attentato multiplo, a Natale e durante le vacanze. Secondo uno schema che ricalca da vicino gli attentati di Parigi e Bruxelles, con un intervento in più fasi, diverse esplosioni in diversi luoghi della città, ma anche l'uso di armi.



"Attentato ispirato dalla propaganda dell'Isis" - "Si tratta di persone che si sono radicalizzare ispirandosi alla propaganda Isis", ha spiegato il capo della polizia in una conferenza stampa indetta immediatamente dopo gli arresti, aggiungendo che i sette presunti terroristi erano anche finiti sotto l'attenzione dell'intelligence. "Dalle prove raccolte - ha detto Ashton - sarebbe stato un attentato molto significativo", su questo, ha assicurato "non ho dubbi".



Innalzato il livello di sicurezza in tutto il Paese - La polizia ha immediatamente innalzato il livello di sicurezza, l'allerta sarà massimo in tutto il Paese per le feste natalizie e anche per capodanno.