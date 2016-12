Australia, premier Turnbull annuncia elezioni anticipate il 2 luglio

Gli australiani andranno alle urne il 2 luglio per le elezioni anticipate, lo ha annunciato il primo ministro Malcolm Turnbull. Turnbull ha spiegato che andrà dal governatore generale Peter Cosgrove prima della scadenza costituzionale della prossima settimana, per fissare ufficialmente la data del voto e dar il via alla campagna elettorale. La coalizione di centrodestra di Turnbull è alla ricerca di un secondo mandato di tre anni.