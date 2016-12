19 dicembre 2014 Australia, otto bambini uccisi a coltellate Arrestata la madre, anche lei ferita Le vittime avevano tutte tra i 18 mesi e 15 anni. Ferita anche la 34enne, madre di sette bambini, che ha collaborato con la polizia per ricostruire quanto accaduto Tweet google 0 Invia ad un amico

09:18 - Otto bambini sono stati uccisi a coltellate in una casa nel quartiere di Manoora a Cairns, sulla costa nordest dell'Australia. I bambini erano tutti di età compresa tra i 18 mesi e i 15 anni. Una donna di 34 anni, la madre di 7 degli 8 bambini uccisi, è rimasta ferita ed è stata ricoverata in condizioni stabili in ospedale. Dopo essere stata ascoltata dagli investigatori che hanno cercato di ricostruire la vicenda, è stata arrestata.

La donna è sospettata di omicidio. Dopo il delitto era lucida e ha parlato con gli investigatori. Al momento è piantonata in ospedale e l'accusa non è stata ancora formalizzata, ha riferito un ispettore. Sul luogo del delitto sono state trovate diverse armi. I cadaveri dei piccoli sarebbero stati scoperti dal fratello più grande, di 20 anni.



Strage all'interno della famiglia - La strage è stata compiuta all'interno della famiglia, in una zona povera e popolata in maggioranza da aborigeni. Si tratta di quartiere difficile, marcato dall'alcolismo e dalla violenza. Un giornalista del quotidiano locale Cairns Post ha detto alla radio nazionale Abc che nel quartiere risiede una forte popolazione aborigena. "Tutti qui hanno un legame di parentela con le persone coinvolte - ha spiegato -. La gente è devastata. Ci dicono che lei era una madre orgogliosa, che amava profondamente i figli ed era molto, molto protettiva".



Primo ministro Abbott: "Crimine che spezza il cuore" - Il premier australiano Tony Abbott ha detto che la notizia dell'"indicibile crimine" spezza il cuore. "Tutti i genitori proveranno una tristezza immensa per quello che è successo. Questo sono giorni di dura prova per il nostro Paese. Vi saranno lacrime e preghiere in tutto il nostro Paese per questi bambini", ha aggiunto. "I miei pensieri vanno alla polizia del Queensland e a tutti coloro che hanno dovuto rispondere a questa terribile situazione".