Australia, messaggio d'amore nella bottiglia: trovato l'autore in Cina

Il messaggio d'amore - "Sono un marinaio in navigazione nell'Oceano Indiano. La mia fidanzata mi manca molto - si legge nella lettera -. Soffro a lasciarla indietro. Posso solo scrivere i miei profondi sentimenti per lei e sigillarli in una bottiglia galleggiante. Il mio solo desiderio è di tornare a casa e vivere una vita bella e felice con Jing, una vita lunga in armonia. Lo so che la bottiglia è nel mare profondo e non sognerei mai che qualcuno la trovi e legga la mia lettera. Quello che faccio è per avere pace e conforto nel mio cuore".



Nessun lieto fine - E invece qualcuno la lettera l'ha trovata ma la storia non ha avuto un lieto fine. L'autore del messaggio ha fatto sapere alla coppia che lui e la fidanzata non si sono più sposati e che lei è convolata a nozze con un altro uomo.