Australia, "lupo solitario" 22enne accoltella un uomo "ispirato dall'Isis": arrestato

Un 22enne australiano è stato arrestato per terrorismo dopo aver accoltellato un uomo in un parco a Sydney e aver tentato di ferire un agente. L'aggressore è stato trovato in possesso di un grosso coltello; la vittima ha ferite su tutto il corpo ed è ricoverata in gravi condizioni. Secondo la polizia il giovane "si era ispirato all'Isis" ma non aveva contatti diretti con i jihadisti.