David Goodall è uno scienziato ed è stanco di vivere. Non è malato e non è in un letto di ospedale. Però ha 104 anni e sente che ormai è arrivata l'ora di addormentarsi per sempre. Durante il suo ultimo compleanno ha salutato per bene la figlia e i nipoti. La prossima settimana volerà da casa sua a Perth, in Australia, fino in Svizzera, a Basilea, per esaudire il suo ultimo desiderio. "L'eutanasia è un mio diritto", ha detto.

Le sue ultime volontà"Non sono felice, voglio morire", ha detto ai microfoni di Abc Australia. "Se uno sceglie di uccidersi, nessun altro dovrebbe interferire". Per Goodall la vecchiaia è diventata la sua malattia incurabile, per la quale l'unica soluzione sembra essere l'eutanasia. "Mi spiace profondamente di aver raggiunto la mia età", ha spiegato. "Voglio morire e non è particolarmente triste. La cosa triste è evitare di farlo. Una persona anziana come me deve poter beneficiare dei suoi pieni diritti come cittadino, compreso il diritto al suicidio assistito". Da molti anni è iscritto all'associazione internazionale Exit, per l'assistenza al suicidio. A loro ha chiesto aiuto per volare fino in Svizzera e l'ha ottenuto. Grazie a una raccolta fondi, ha potuto comprare un biglietto addirittura in business class, per togliersi l'ultimo sfizio prima di dire addio a tutto. L'intervento è previsto per la prossima settimana, all'associazione per il suicidio assistito Life Circle, a Basilea.