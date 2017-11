Australia, la reporter Maggie Raworth molestata prima della diretta tv

Era in attesa di collegarsi in diretta con Nine News dall'esterno del tribunale di Ballarat, città australiana che si trova nello stato di Victoria, quando un passante ha improvvisamente cominciato a insultarla senza apparenti motivi. "Guadagno 10 volte più di te - esordisce l'uomo che indossa un paio di occhiali scuri - vai a fare un mestiere vero". La reporter rimane molto colpita dal duro tono usato nei suoi confronti e cerca di capire i motivi di tanto odio, ma lui continua disprezzando il suo lavoro e il suo peso. La donna ha poi pubblicato l'accaduto sulla sua pagina Facebook e al momento sembrerebbe che l'aggressore sia stato riconosciuto dalla polizia.