Australia, la comunità islamica vuole un'alternativa musulmana a Peppa Pig: arriva "Barakah Hills"

In Australia i leader della comunità islamica hanno annunciato di voler sostenere la produzione di un cartone animato che sia l'alternativa al famoso Peppa Pig. Si chiamerà "Barakah Hills" e racconterà le avventure della famiglia di Abdullah in una piccola città a maggioranza musulmana. Protagonista sarà anche un imam con un ruolo chiave.

La serie, ancora in fase di sviluppo, sarà prodotto dalla casa di produzione australiana One 4 Kids, che sul suo sito sta promuovendo una campagna per raccogliere i fondi. In un video è stata data anche una piccola anteprima di quella che sarà la trama del cartone: tutto girerà intorno alle esperienze di una famiglia islamica e sarà ambientata in una cittadina i cui abitanti sono perlopiù di religione musulmana. Ad avere un ruolo chiave sarà proprio un imam, leader della comunità e modello di vita da cui prendere esempio.