Australia, l'amicizia tra Ella e Snowy

Ella Peggie è una bellissima bimba australiana nata nel 2014 senza il braccio sinistro a causa della "Sindrome da bande amniotiche" durante la gravidanza. Quando la mamma ha cercato un cucciolo da adottare in famiglia ha scelto Snowy, un cane a cui manca una zampa. Tra i due è nata una bellissima amicizia. "Quando inizierà a realizzare di essere 'diversa', sarà un bene per Ella vedere che non è sola", ha detto la madre al Daily Mail.