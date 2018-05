Australia, in soli sei giorni vince due volte alla lotteria

Vincere alla lotteria capita al massimo una volta nella vita e solo a pochi fortunati. A un 40enne australiano è successo due volte, nell'arco della stessa settimana. In tutto ha ottenuto circa 1,5 milioni di euro. Della sua identità, però, non si conosce quasi nulla, solo quello che vuole fare con il premio: comprare un?auto nuova, investire nel settore immobiliare a Sydney e fare una vacanza a Honolulu.

A chi appartenga il montepremi milionario però non si sa di preciso. Del vincitore infatti si conosce solo l'età, 40 anni, e il luogo di provenienza, Bondi, sobborgo balneare di Sydney. Ha parlato però al Nsw Lotteries, l'organo ufficiale che gestisce la lotteria nello Stato del Nuovo Galles del Sud: "Ho pensato soltanto che fosse troppo bello per essere vero", ha confessato e ha aggiunto, "la probabilità di vincere due volte è senza dubbio inesistente. Mi piacerebbe dare ad altri dei consigli su come vincere alla lotteria, ma non ne ho". Quello che si sa con certezza, invece, è come userà i soldi: investirà nel settore immobiliare a Sydney e comprerà un'auto nuova. Ma soprattutto, lo aspetta una vacanza a Honolulu.