Australia, il premier vuole chiedere elezioni anticipate a luglio

Il primo ministro australiano Malcolm Turnbull ha detto di voler chiedere le elezioni anticipate a luglio, le prime dal 1987. Turnbull ha tempo fino al 11 maggio per annunciare ufficialmente il voto anticipato. La scelta arriva dopo che il Senato ha respinto per la seconda volta un disegno di legge del governo per la creazione di un ente di controllo sull'industria delle costruzioni.