30 ottobre 2014 Australia, hanno lasciato in fin di vita il loro figlio: madre e padre a processo La mamma 24enne ha raccontato alla Corte che non poteva badare al piccolo perché "era impegnata a fare sesso". Secondo gli psicologi il bimbo avrebbe subito anche abusi. Lo rivelerebbero i suoi disegni Tweet google 0 Invia ad un amico

14:53 - Casa degli orrori a Adelaide, nel sud dell'Australia. Un papà di 28 anni e una madre di 24 sono sotto processo per aver lasciato in fin di vita il loro figlio di 4. La polizia, quando l'anno scorso dopo una segnalazione è entrata nel loro appartamento, ha trovato il piccolo denutrito in un ambiente completamente sporco. Il bimbo viveva nella spazzatura e ora ha problemi comportamentali. La donna alla Corte ha detto che non poteva badare a lui "perché doveva fare sesso".

Il padre ha raccontato agli ufficiali di polizia che il piccolo era "ben nutrito, ogni giorno" e anche "molto felice". Veniva invece alimentato con scarti, passati sotto la porta.



Il bimbo quando è stato trovato infatti pesava solo 8 chilogrammi (mentre la mamma postava su Facebook piatti di carne e verdure) e oltre ad avere problemi comportamentali non sapeva neanche come andare in bagno, ha dovuto imparare a usare i servizi. Secondo gli psicologi è rimasto traumatizzato a causa degli abusi sessuali che ha subito. Lo rivelerebbero i suoi disegni.



Ora si aspetta la sentenza della Corte che sarà a dicembre.