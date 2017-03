Australia, gli ingenti danni causati dal ciclone Debbie

Nella scia di distruzione del ciclone Debbie, che ha colpito il Queensland, in Australia, negli ultimi giorni, non ci sono fortunatamente tragedie umane: nessun morto finora e pochissimi i casi di feriti gravi (anche se il bilancio può salire perché alcune aree sono rimaste isolate). Ciò che preoccupa di più sono i danni tangibili che la popolazione dovrà affrontare: tetti sparsi sul terreno, strade bloccate da alberi, piloni della luce abbattuti e battelli schiantati contro gli scogli. Intanto sono stati tratti in salvo diversi automobilisti rimasti intrappolati nelle acque alluvionali e due pescatori la cui barca si era rovesciata.