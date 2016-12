Australia, francese uccide 21enne inglese al grido di "Allah u Akbar"

Un cittadino francese di 29 anni ha accoltellato a morte una ragazza inglese di 21 anni e ha ferito altre due persone, al grido di "Allah u Akbar" in un ostello di Townsville, a nord del Queensland, in Australia. Lo rende noto la polizia australiana spiegando che l'uomo era nel Paese con un visto turistico e non aveva legami noti con gruppi radicali come lo Stato Islamico. Secondo quanto riportano alcuni media locali, il 29enne è stato arrestato.