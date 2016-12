Australia, Facebook chiede scusa dopo il blocco della pubblicità con la modella xxl

Via mail Facebook spiegava che la foto sarebbe potuta rimanere sulla home page dell'evento, ma non essere diffusa come pubblicità, in quanto le linee guida su salute e fitness vietano pubblicazioni che mettano in risalto il grasso in eccesso. "Al suo posto, consigliamo l'immagine di un'attività, come correre o andare in bicicletta", questo nel messaggio che ha lasciato senza parole Jessamy Gleason, produttrice dello show.



Successivamente sono arrivate le scuse dal social e la conferma che l'immagine di Tess Holliday rispettava le linee guida: "Il nostro team analizza milioni di immagini pubblicitarie ogni settimana e in alcuni casi proibiamo ingiustamente delle pubblicità. Questa immagine non viola le nostre linee guida, ci scusiamo per l'errore".