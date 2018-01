Australia, drone-bagnino salva la vita a due ragazzi

Un salvataggio in mare, senza che i bagnini si tuffino in acqua. Come? Grazie a un drone. Per la prima volta nella storia, infatti, un dispositivo simile ha effettuato un’operazione delicata, salvando due ragazzi in difficoltà al largo delle coste di Lennox Head, nel New South Wales, in Australia. I giovani, 16 e 17 anni, hanno rischiato di annegare a causa delle onde alte fino a tre metri. È a questo punto che il drone è intervenuto, gettando dall’alto un galleggiante. Gli adolescenti, così, sono potuti arrivare a riva sani e salvi, scampando così ad una sorte nefasta.