Australia,disperso 6 giorni nel deserto: sopravvive mangiando formiche

E' rimasto per sei giorni nel deserto australiano senza cibo e acqua ma è sopravvissuto mangiando formiche. Protagonista di questa disavventura a lieto fine è il 62enne Reginald George Foggerdy. Il cacciatore era partito martedì della scorsa settimana per raggiungere il fratello ma non lo ha mai trovato. La polizia lo ha trovato solo dopo sei giorni, in buone condizioni ma delirante per la disidratazione.

Ancora non sono chiari i motivi per cui Reg Foggerdy si è perso in una zona che comunque conosceva. Era partito in maglietta, calzoncini e infradito a caccia di cammelli selvatici che vagano per l'entroterra, armato di fucile ma senza provviste, e non aveva fatto ritorno. Doveva raggiungere per una spedizione di caccia il fratello un remoto accampamento a 170 km dalla cittadina di Laverton, ai margini del Great Victoria Desert.



La mattina dopo il fratello aveva guidato fino a Laverton per avere sufficiente campo al cellulare, facendo scattare una ricerca con il supporto di elicotteri. E' stato ritrovato all'alba dalla polizia disteso all'ombra di un albero mentre stava mangiando formiche. Gli agenti avevano seguito le sue tracce per 15 km lo hanno trasportato dal soccorso aereo all'ospedale di Kalgoorlie, dove è ricoverato in condizioni "soddisfacenti".



L'ispettore di polizia Andy Greatwood ha detto alla radio nazionale Abc che Foggerdy "non aveva bevuto un goccio d'acqua per sei giorni, era estremamente disidratato e piuttosto delirante", ma è riuscito a parlare dopo aver ricevuto i primi soccorsi. "Sorprendente è che sia riuscito a sopravvivere mangiando solo formiche" ha aggiunto. Foggerdy, descritto come esperto di vita all'aria aperta, aveva ucciso un cammello selvatico a poca distanza dall'accampamento e la carcassa è stata il punto centrale delle ricerche per terra e per aria coordinate della polizia.