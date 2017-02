Australia, Commissione su pedofilia: 7% dei preti accusato di abusi

Il 7% dei preti cattolici d'Australia è accusato di aver commesso abusi su minori dal 1950 in poi. L'età media delle vittime era di 10 anni e mezzo per le bambine e poco più di 11 anni e mezzo per i bambini. Sono le cifre rese note dalla Commissione federale che si avvia a concludere un'inchiesta durata 4 anni. In tutto sono 4.444 le persone che hanno denunciato abusi sessuali su minori commessi da preti o religiosi cattolici australiani.