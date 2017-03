Australia, coccodrillo azzanna un giovane tuffatosi per scommessa

Un 18enne australiano, Lee de Paaw, è stato azzannato al braccio sinistro da un coccodrillo nel fiume Johnstone, presso Innisfail, dopo essersi tuffato in acqua per una scommessa fatta con gli amici. Il giovane aveva partecipato a una festicciola a base di alcol e in acqua è riuscito a sopravvivere respingendo il rettile a pugni sul muso. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale e operato d'urgenza per tentare di salvare il braccio.