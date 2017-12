Australia, auto contro passanti nel centro di Melbourne: 14 feriti | Polizia: "Non ci sono legami con il terrorismo"

Un uomo è stato arrestato dopo essersi lanciato a bordo di un Suv bianco contro la folla a Flinders Street, nel centro di Melbourne, provocando 14 feriti. Tra loro c'è anche un bambino. Assieme al conducente, un australiano di origine afghana, è finito in manette anche un complice. Per la polizia non si è trattato di un atto terroristico. "Falciava chiunque fosse a tiro", hanno raccontato alcuni testimoni.