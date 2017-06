Australia, attacco con ostaggi rivendicato dall'Isis: ucciso il terrorista

L'attentatore, il 29enne Yacqub Khayre, di origine somala, è stato ucciso dagli agenti dopo aver preso in ostaggio una escort in un centro alberghiero alla periferia di Melbourne e aver ucciso l'uomo alla reception, un australiano di origine cinese. Secondo la polizia, Khayre avrebbe fatto dichiarazioni "su Al Qaeda" e ha chiamato una stazione radio locale per dichiarare: "Questo è per l'Isis, questo è per Al Qaeda". L'ostaggio è rimasto indenne, mentre tre agenti sono rimasti feriti durante l'operazione.



"Stiamo trattando il caso come un evento terroristico", ha detto il capo della polizia dello Stato di Victoria, Graham Ashton, senza però saper dire se si sia trattato di un attacco pianificato o spontaneo. Da parte sua, l'agenzia di propaganda dell'Isis Amaq ha già pubblicato una rivendicazione: "L'esecutore dell'attacco a Melbourne, in Australia, è un soldato dello Stato islamico che ha eseguito l'operazione in risposta alle richieste di colpire i cittadini dei Paesi membri della coalizione" internazionale attiva in Siria.



Gli investigatori per ora sono cauti riguardo a questa rivendicazione. "Noi non abbiamo nulla al momento che dimostri che abbia ricevuto un messaggio dall'estero, ma è ancora presto. Abbiamo raccolto del materiale che esamineremo - ha detto il capo della polizia - non sappiamo se è stato qualcosa che aveva effettivamente pianificato o che ha deciso di fare al momento. L'Isis tende sempre a correre a rivendicare ogni volta che succede qualcosa".



Khayre era stato già processato (e assolto) nel 2010 con l'accusa di aver pianificato con un complice un attacco suicida a una base militare di Sydney. Altre tre persone erano state condannate per lo stesso fatto, allora scongiurato dalla polizia prima che il piano potesse essere messo in pratica. Khayre era stato rilasciato sulla parola a novembre dalla prigione dove era detenuto per provocato incendio e crimini violenti non legati all'estremismo.